Covid-19

O País de Gales foi a primeira nação do Reino Unido a oferecer uma vacina anti-covid a todas as pessoas com mais de 70 anos e profissionais de saúde, ou seja, 740.000 pessoas, saudou hoje o governo regional autónomo.

"Há 740 mil pessoas no País de Gales nesses quatro grupos, 689 mil delas já foram vacinadas até à noite de quarta-feira", disse o primeiro-ministro galês, Mark Drakeford, à BBC.

"Esperamos, quando tivermos os números de ontem (quinta-feira), ultrapassar em muito a marca de 700 mil. Sabemos que todos os que ainda não foram vacinados terão recebido um convite para vir até ao final do dia (sexta-feira) ou, o mais tardar, durante o fim de semana", acrescentou.