Autárquicas

O PSD já entregou no parlamento o projeto-lei que prevê um "regime excecional e temporário" para realizar as autárquicas entre 22 de novembro e 14 de dezembro, considerando que, de outra forma, podem estar em causa direitos constitucionais.

De acordo com o projeto-lei hoje enviado pelos sociais-democratas - e apresentado pelo presidente do PSD, Rui Rio, no Porto - , o diploma "estabelece um regime excecional e temporário, no âmbito da situação epidemiológica provocada pelo vírus SARS-Cov2 e pela doença da COVID-19, de marcação das eleições gerais para os órgãos das autarquias locais a realizar em 2021".

O diploma, que alteraria "em 2021 excecionalmente" o que está previsto na lei orgânica que regula a eleição dos titulares dos órgãos das autárquicas locais, propõe a marcação deste sufrágio para "entre os dias 22 de novembro e 14 de dezembro".