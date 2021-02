Actualidade

O novo líder da Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), segunda maior força da oposição angolana, apresentou hoje como principal desafio para o seu mandato "a organização da máquina do partido".

"Neste preciso momento o que teremos que fazer é retomar a dinâmica da CASA-CE, aquela que todo o mundo conhece, porque a CASA tem espaço, tem quadros em toda a dimensão do território nacional e a CASA vao para as eleições para competir", disse Manuel Fernandes, na cerimónia de tomada de posse, que não contou com a presença do antecessor na liderança da coligação, André Mendes de Carvalho "Miau".

No seu discurso de posse, Manuel Fernandes, eleito na passada terça-feira, em substituição de André Mendes de Carvalho "Miau", que colocou o seu cargo à disposição a pedido de quatro dos seis partidos que constituem a CASA-CE, disse que a coligação "tem o seu espaço político consolidado e quadros capazes para conceber ideias e levar a mensagem da mudança aos angolanos".