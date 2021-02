Autárquicas

O líder da distrital de Lisboa do PSD, Ângelo Pereira, disse à Lusa subscrever "na íntegra" a proposta do presidente do partido, Rui Rio, de adiar as eleições autárquicas por dois meses.

"Subscrevo na integra a posição do presidente do PSD, é hora de colocarmos os interesses do país à frente das conveniências partidárias", referiu Ângelo Pereira, numa posição enviada à Lusa.

O PSD já entregou no parlamento o projeto-lei que prevê um "regime excecional e temporário" para adiar as autárquicas por dois meses e dar ao Governo a possibilidade de as marcar - excecionalmente em 2021 devido à pandemia de covid-19 - entre 22 de novembro e 14 de dezembro, em vez de, como prevê a lei eleitoral, entre 22 de setembro e 14 de outubro.