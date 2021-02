Actualidade

O governo de Luanda vai lançar novos concursos públicos para concessão do serviço público de limpeza, após suspender contratos os com operadoras do lixo por dívida de 246 mil milhões de kwanzas (308 milhões de euros), foi hoje anunciado.

Segundo a governadora de Luanda, Joana Lina, o seu pelouro está a cumprir todos os procedimentos legais para o lançamento de concursos públicos com base num modelo aprovado, em dezembro de 2018, pela comissão económica do Conselho de Ministros.