Actualidade

O Supremo Tribunal britânico decidiu na quinta-feira que um grupo de agricultores e pescadores nigerianos pode processar a Royal Dutch Shell nos tribunais ingleses por poluição numa região onde petrolífera anglo-holandesa tem uma filial.

Os juízes consideraram que a Shell tem um "dever de cuidado" para com os queixosos relacionado com as ações da sua subsidiária nigeriana.

Membros das comunidades nigerianas de Ogale e Bille levaram a Shell a tribunal no Reino Unido em 2016, alegando que décadas de derrames de petróleo sujaram a água, contaminaram o solo e destruíram a vida de milhares de pessoas no Delta do Níger, onde uma subsidiária da Shell opera há décadas.