Covid-19

A realização de ensaios, durante o estado de emergência, é agora permitida no caso da preparação de espetáculos com estreia prevista até ao final de abril, e não apenas em fevereiro e março, esclareceu hoje a IGAC.

O comunicado partilhado em 16 de janeiro no 'site' oficial da Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC), de "esclarecimento sobre a realização de ensaios e afins", foi hoje atualizado, passando a ler-se que "são apenas permitidos os ensaios para preparação de espetáculos cuja estreia esteja prevista nos próximos 2 meses (até final do mês de abril) e no âmbito dos quais participem pessoas a título profissional ou equiparado".

Anteriormente, este esclarecimento visava "espetáculos cuja estreia [estivesse] prevista para os meses de fevereiro e março".