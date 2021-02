Actualidade

A economia brasileira recuou 4,05% em 2020, segundo o Índice de Atividade Económica (IBC-Br), divulgado hoje pelo Banco Central do país que é considerado uma antecipação do resultado do Produto Interno Bruto (PIB).

A estimativa oficial dos órgãos do Governo brasileiro é de que o PIB deve registar uma queda entre 4,4% e 4,5%, em 2020.

Caso se confirme, a queda na produção de riqueza na maior economia da América Latina interromperá uma sequência de três subidas consecutivas.