Actualidade

O número de assassínios no Brasil cresceu 5,2% em 2020 face a 2019, segundo dados do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública compilados pelo portal G1.

Com base em dados compilados junto das secretarias de Segurança Pública de 26 estados e do Distrito Federal, o levantamento contabilizou 43.892 mortes violentas no Brasil em 2020 contra 41.730 registadas em 2019.

Assim, na comparação ano a ano ocorreram mais 2.162 mortes. Estão contabilizados no número as vítimas de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.