As exportações portuguesas de metalurgia e metalomecânica recuaram 12,7%, para 17.100 milhões de euros, em 2020 face a 2019, refletindo "o forte impacto" da pandemia e "a incerteza criada pelo 'brexit'", informou hoje a associação setorial.

"Num ano especialmente difícil e desafiante, o Metal Portugal voltou a demonstrar a sua importância, representando cerca de 34% das exportações da indústria transformadora na sua globalidade e sendo responsável por cerca de 17.100 milhões de euros de exportações em 2020", refere a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) em comunicado.

De acordo com a associação, o decréscimo de 12,7% relativamente ao período homólogo reflete "o forte impacto da pandemia da covid-19, todas as medidas que a esta se associaram, especialmente no primeiro semestre do ano, e a incerteza criada no mercado pelo 'brexit'".