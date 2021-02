Angola/Cafunfo

A coordenadora residente das Nações Unidas em Angola está a acompanhar atentamente a situação ocorrida, no dia 30 de janeiro passado, em Cafunfo, província da Lunda Norte, e a aguarda expectante o resultado das investigações em curso.

Uma nota do gabinete da coordenadora residente da ONU em Angola, Zahira Virani, a que agência Lusa teve hoje acesso, refere que estão atentos a todas as situações onde haja perda de vidas humanas e que possam pôr em risco os ganhos que o país tem alcançado no que toca à defesa dos direitos humanos e dos valores democráticos.

Em causa está um confronto entre a polícia e manifestantes, por uma alegada tentativa de invasão de uma esquadra policial, que as autoridades classificaram como rebelião armada, que culminou com seis mortos, cinco feridos e 16 detidos, segundo dados oficiais, que são contrariados pelo Movimento do Protetorado Português Lunda Tchokwe (MPPLT), promotores da manifestação, que falam em pelo menos 25 mortes.