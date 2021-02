Actualidade

Quinze marinheiros turcos, raptados por piratas no alto mar, ao largo do Golfo da Guiné, em águas são-tomenses, foram hoje libertados depois de terem passado quase três semanas em cativeiro, noticiaram os meios de comunicação turcos.

O assalto pirata ocorreu em 23 de janeiro último, quando o cargueiro Mozart, propriedade da companhia de navegação turca Boden Denizcilik, navegava a cerca de cem milhas náuticas do arquipélago de São Tomé e Príncipe, no Golfo da Guiné, procedente do porto nigeriano de Lagos.

"Estão agora numa zona segura na Nigéria. Vão fazer exames de saúde e vamos testá-los para o coronavírus", afirmou Levent Karsan, diretor da Boden Denizcilik, em declarações à CNN Türk.