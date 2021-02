Covid-19

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, admitiu hoje responsabilidades do Governo no agravamento da pandemia de covid-19 em Portugal, no mês de janeiro, pelo relaxamento de medidas no Natal.

Numa entrevista ao programa Connect the World with Becky Anderson, do canal televisivo CNN Internacional, Santos Silva disse acreditar que a estirpe do novo coronavírus inicialmente detetada no Reino Unido foi o principal fator por detrás do pico de novos casos de contágio em Portugal, em janeiro.

Contudo, o chefe da diplomacia portuguesa reconheceu que o relaxamento de medidas de combate à pandemia no Natal também pode ter contribuído para a grave situação da crise sanitária em Portugal.