O treinador Jesualdo Ferreira prometeu hoje um Boavista capaz de superar "algumas limitações" de plantel "com uma disposição clara de discutir o jogo" frente ao FC Porto, num dérbi portuense da 19.ª jornada da I Liga de futebol.

"Vamos defrontar o campeão nacional, vencedor da Taça de Portugal e única equipa do país na Liga dos Campeões. O Boavista, com a sua história dentro dos campeonatos nacionais e nos dérbis com o FC Porto, chegará ao Dragão para tentar discutir o jogo", apontou o técnico, em declarações publicadas nas redes sociais do clube portuense.

Os 'axadrezados' só venceram uma vez nas últimas 12 rondas e vêm de derrotas caseiras consecutivas diante de Gil Vicente (1-2) e Nacional (0-1), que vincaram a necessidade de "os jogadores continuarem a colocar tudo dentro do campo".