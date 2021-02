Covid-19

O Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, recebeu hoje a primeira dose da vacina contra a covid-19, no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte oficial do gabinete do presidente do parlamento.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa, embora sem especificar, que "também já se iniciou a vacinação contra a covid-19 de outros deputados".

Esta informação sobre a vacinação de Ferro Rodrigues, a segunda figura do Estado Português, surge depois de a Lusa ter divulgado que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha recebido também hoje a primeira dose da vacina contra a covid-19, no Hospital das Forças Armadas.