Covid-19

São Tomé e Príncipe registou 93 infeções pelo SARS-CoV-2 e um óbito nas últimas 48 horas, elevando para 19 mortes e para 1.478 casos, e vai prolongar o estado de calamidade face à transmissão "exponencial".

A porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel dos Santos, disse que a vítima mortal da covid-19 é uma mulher de 82 anos que faleceu no hospital de campanha, instalado no Centro de Estágio da Federação São-tomense de Futebol, na capital do país.

Quanto aos novos casos de infeção, 47 foram registados nas últimas 24 horas, sendo todos na ilha de São Tomé, onde também se encontram sob vigilância em isolamento domiciliar 340 pacientes, estando dois internados no hospital de campanha. Desde quinta-feira foram dados como recuperados seis infetados na ilha de São Tomé.