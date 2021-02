Actualidade

O combate à violência nas relações é uma questão de direitos humanos e, por isso mesmo, também "uma missão" das escolas, com os dados da violência no namoro hoje divulgados a revelarem uma "pandemia persistente", defendeu o Governo.

Em conferência de imprensa por via digital, organizada pela UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta a propósito do lançamento de uma nova campanha de prevenção da violência no namoro, o secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, considerou "muito preocupantes" os números hoje conhecidos e defendeu a escola como um espaço privilegiado para contrariar a "normalização da violência", que percentagens significativas de jovens consideram legítima num contexto de uma relação amorosa.

João Costa lembrou a Constituição e o papel que atribui às escolas e à educação, para afirmar que a questão é de "respeito pelos direitos humanos" e portanto, também uma "missão das escolas", local onde os jovens, em situações de normalidade, passam grande parte do seu tempo e onde se esperam que desenvolvam pensamento crítico, capaz de questionar modelos e comportamentos a que muitas vezes estão expostos na sua própria família.