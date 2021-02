Covid-19

A pandemia covid-19 continua a desacelerar no Reino Unido, onde foram registadas 758 mortes e 15.144 novos casos nas últimas 24 horas, e ultrapassou os quatro milhões de casos, de acordo com dados de hoje do Governo britânico.

Apesar de o número de mortes notificado hoje ser superior às 678 da véspera, a média dos últimos sete dias está em 715.

O número de infeções subiu de 13.494 de quinta-feira, mas a média diária dos últimos sete dias está em 14.604 casos.