Actualidade

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo de inquérito, após uma participação do Benfica, pelo recurso do Sporting a tribunais civis que permitiu a utilização de João Palhinha, disse hoje fonte próxima do processo.

No comunicado do CD da FPF, é revelada a "instauração de processo de inquérito, por deliberação da secção profissional, de 09 de fevereiro de 2021, na sequência de participação disciplinar apresentada por sociedade desportiva para apuramento do alegado recurso a tribunais estaduais e eventual utilização/participação irregular de jogador".

De acordo com o mesmo documento, "o processo foi enviado, hoje, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução".