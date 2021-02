Covid-19

A Ordem dos Médicos criou uma petição dirigida ao primeiro-ministro a exigir a "vacinação imediata" de todos os clínicos contra a covid-19, que tinha recolhido, ao final da tarde de hoje, mais de 9.100 assinaturas.

Tendo o bastonário Miguel Guimarães como primeiro subscritor, a petição criada no início da semana e disponível no `site´ peticaopublica.com refere que "faltam ser vacinados a maioria" dos médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde e a "imensa maioria" dos que prestam serviço nos setores privado e social.

"Sendo as vacinas contra a covid-19 um bem escasso exclusivo do Estado, não podemos deixar de transmitir a nossa indignação pelo facto de muitos milhares de médicos ainda não terem sido vacinados, estando a ser excluídos no Plano de Vacinação", sublinha o texto.