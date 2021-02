Moçambique/Ataques

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse hoje à Lusa que Portugal "pretende desenvolver todos os esforços" para reforçar a cooperação da União Europeia (UE) no norte de Moçambique e apoia "todo o reforço da cooperação da comunidade internacional".

"Portugal, bilateralmente e enquanto Presidência do Conselho da União Europeia, pretende desenvolver todos os esforços para corresponder ao pedido das autoridades moçambicanas de reforço de cooperação com a UE no que diz respeito à região de Cabo Delgado", afirmou Augusto Santos Silva, numa resposta à Lusa sobre a participação e papel na resolução do conflito.

"Do mesmo modo, apoiamos todo o reforço de cooperação da comunidade internacional no mesmo sentido, nomeadamente da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), cuja presidência rotativa é, neste momento, exercida por Moçambique", acrescentou o governante, concluindo: "Favorecemos a coordenação entre os vários atores internacionais, que permita otimizar a cooperação com Moçambique neste âmbito".