Covid-19

O presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves, disse hoje que se fez justiça para com os trabalhadores transfronteiriços com a inclusão, naquele concelho, de um ponto de passagem autorizado na fronteira com Espanha.

"Ao reconhecer-se que um concelho com 40 quilómetros de fronteira [com Espanha] é merecedor de ter um ponto de passagem, fez-se justiça com aqueles trabalhadores que para defenderem o seu posto de trabalho se viam forçados a percorreram uma distância enorme quando estão a dez minutos do seu emprego", destacou o autarca de Montalegre, no distrito de Vila Real.

O controlo de pessoas nas fronteiras entre Portugal e Espanha vai manter-se até 01 de março devido à pandemia, passando a existir a partir de segunda-feira mais dois pontos de passagem autorizada (PPA), em Melgaço e Montalegre, informou hoje o Ministério da Administração Interna.