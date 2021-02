Actualidade

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, nomeou hoje Onyx Lorenzoni como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, que deixa a liderança do Ministério da Cidadania, cargo que passará a ser ocupado pelo deputado João Roma.

As alterações foram publicadas hoje em Diário Oficial da União e colocam no Governo o deputado federal João Roma, de 48 anos, eleito pela Bahia. Formado em Direito, está ligado ao ex-prefeito de Salvador Antônio Neto, atual presidente do Partido Democratas (DEM), de quem foi chefe de gabinete.

O partido de Roma (Republicanos), assim como o Democratas, integram o "Centrão" [bloco informal que reúne parlamentares de partidos de centro e centro-direita], que fortaleceu a base de apoio de Jair Bolsonaro no Congresso.