Actualidade

O novo embaixador de Portugal em Brasília disse hoje à Lusa que, na primeira viagem oficial ao Rio de Janeiro, abordou com conselheiros os problemas que afetam as comunidades portuguesas, destacando ainda possíveis parcerias na região.

Numa viagem de dois dias, entre quinta e sexta-feira, o embaixador Luís Faro Ramos salientou o encontro com os conselheiros das Comunidades Portuguesas residentes no Rio de Janeiro, em que foram "debatidas abertamente" questões mais preocupantes, assim como "a próxima reunião do Conselho Regional da América Central e do Sul", em Brasília, em meados de março.

Por sua vez, o cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, Luis Gaspar da Silva, que está na "cidade maravilhosa" há apenas duas semanas, frisou que o encontro foi "extremamente importante" porque lhe deu uma maior noção dos problemas que afetam a comunidade portuguesa local, que admitiu ter uma "importância histórica".