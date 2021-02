Covid-19

Mesmo com asma, Ana Cristina subia, devagar, os oito degraus que levam ao rés-do-chão onde mora, nos Olivais, mas depois da covid-19 isso tornou-se mais difícil. O vírus já foi embora, mas a tosse e o cansaço ficaram.

Ana Cristina é uma das muitas doentes pela qual o novo coronavírus passou e deixou marcas. As sequelas podem ser várias, dependendo da gravidade da doença e do estado do doente na altura na infeção.

No caso de Ana Cristina, os 52 anos já carregavam asma crónica e, mais importante, um internamento com coma induzido que durou 10 dias e lhe deixou muitas fragilidades.