Actualidade

Isabel Camarinha foi eleita há um ano secretária-geral da CGTP, tornando-se a primeira mulher na liderança da central, o que para a sindicalista é um reflexo do crescimento do número de mulheres no movimento sindical.

"O facto de eu ter sido eleita como primeira secretária-geral da CGTP foi uma opção [...], mas a ação sindical mantém-se no mesmo caminho que que tem sido percorrido ao longo de 50 anos. Do ponto de vista da afirmação e de dar maior visibilidade ao aumento da participação das mulheres em cargos de maior responsabilidade [...], acho que é importante", disse Isabel Camarinha em entrevista à agência Lusa.

A sindicalista reconheceu a importância de ter sido escolhida para liderar a Intersindical "tendo em conta o número cada vez maior de mulheres no mercado de trabalho e nos sindicatos".