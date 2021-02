Actualidade

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, reconheceu que a concertação social se intensificou no último ano mas considerou que muitos problemas continuam por resolver, como a situação das mães em teletrabalho e a cuidar de filhos pequenos.

"Houve de facto uma atividade intensiva, com grande número de reuniões de concertação social, mas a maior parte delas foram para dar parecer sobre intenções já concretizadas pelo Governo", disse referindo-se às medidas excecionais criadas para fazer face aos constrangimentos económicos relacionados com a pandemia da covid-19.

No entanto, segundo a sindicalista, a CGTP participou sempre nas reuniões da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) intervindo com o objetivo de defender os interesses dos trabalhadores, questionando as medidas que considerava incorretas ou desequilibradas e exigindo alterações.