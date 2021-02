Actualidade

As autoridades eleitorais do Equador anunciaram na sexta-feira que vão proceder a uma contagem parcial dos votos das eleições presidenciais, na sequência do pedido dos dois candidatos que lutam por um lugar na segunda volta.

Em conferência de imprensa, em Quito, a presidente do Conselho Eleitoral equatoriano, Diana Atamaint, afirmou que "100% dos votos na província de Guayas", a província com mais eleitores, e "50% dos votos em 16 províncias" vão ser contados e revistos novamente.

"Uma vez concluído o processo de revisão, os resultados finais serão anunciados", acrescentou a responsável, numa altura em que estão já contados 99,99% dos votos.