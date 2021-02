Covid-19

A Alemanha registou nas últimas 24 horas 8.354 novos contágios de covid-19 e 551 mortes, mas baixou a incidência semanal acumulada, situando-se hoje nos 60,1 casos por 100.000 habitantes, menos do que há uma semana (139).

Segundo os dados atualizados pelo Instituto Robert Koch (RKI, na sigla alemã), os números de hoje são menores dos que os contabilizados há uma semana, altura em que se registaram 10.845 novas infeções e 689 óbitos.

Segundo o RKI, o pico dos contágios foi registado em 18 de dezembro de 2020, com 33.777 casos, e o de mortes em 14 de janeiro passado, com 1.244. A maior incidência acumulada deu-se em 22 de dezembro, com 197,6 casos positivos em sete dias por cada 100.000 habitantes.