Actualidade

O Plano Nacional das Artes já veio "despentear" duas escolas em São Miguel, com a residência da realizadora Cláudia Varejão, e há outras duas escolas da ilha que se preparam para criar projetos no próximo ano.

"É um plano muito precioso, no meu ponto de vista", confessou a cineasta à Lusa. Parte de um eixo "transdisciplinar e indisciplinar", que pretende mostrar que "as artes, o património e a cultura não são extracurriculares, mas devem ser pensados como curriculares", explica o comissário nacional do PNA, Paulo Pires do Vale.

"Interessa-nos perceber como é que podemos desenvolver a escola toda como uma unidade em que já não se pense na fragmentação: os das artes para um lado, os das ciências para outro, os das humanidades para outro... Não. [Interessa] que se pense como é que a cultura nos pode ajudar a ter este olhar transdisciplinar para a vida", concretiza o professor, ensaísta e curador.