Covid-19

A companhia aérea australiana AirNorth suspendeu pelo menos até final de março todos os voos com passageiros entre Darwin e Díli devido a mudanças de regras de quarentena para a tripulação na Austrália.

Na sua página a empresa explica que os voos entre as duas cidades estão suspensos até 31 de março, mas sem adiantar qualquer justificação.

No entanto, fonte do setor confirmou à Lusa que a medida se deve ao facto de os responsáveis médicos do Território Norte da Austrália terem suspendido uma isenção para a tripulação da empresa não ter de fazer quarentena no regresso a Darwin, quando voltava de Díli.