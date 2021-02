Brexit

O tráfego de transporte de mercadorias na fronteira entre o Reino Unido e França voltou em fevereiro a níveis semelhantes aos de 2020, afastando receios de longas filas de veículos depois do Brexit, adiantou hoje a BBC.

Segundo dados governamentais analisados pela estação pública de televisão britânica, o tráfego de camiões a partir do condado de Kent, no sul do país, que dá acesso ao Eurotúnel e ao porto de Dover, situou-se este mês a cerca de 98% dos níveis de fevereiro de 2020, enquanto o tráfego proveniente de França está nos 99%.

Ainda que se tenha restabelecido praticamente a normalidade no movimento de mercadorias face à quebra registada em janeiro, os números mostram também que cerca de metade dos camiões que entram no Reino Unido regressam à União Europeia vazios, o que reflete as dificuldades para exportação que sentem alguns setores britânicos.