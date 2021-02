Covid-19

O presidente do Governo da Madeira declarou hoje que deverão manter-se até à Páscoa as aulas não-presenciais para os alunos do 3.º ciclo e do secundário, devido à pandemia de covid-19, perspetivando "um período crítico" na semana do Carnaval.

"Neste momento, enquanto a situação pandémica estiver como está [na Madeira] vamos manter a situação [das aulas presenciais até ao 6.º ano] em princípio até à Pascoa", afirmou Miguel Albuquerque, à margem de uma visita à obra de construção do novo túnel do Pedregal - túnel hidráulico entre a Ameixieira e o Pedregal -, no concelho da Ribeira Brava.

O chefe do executivo madeirense vincou que a decisão de alterar desta situação depende do "evoluir da situação" epidemiológica.