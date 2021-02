Actualidade

Os talibãs consideraram hoje que "o prolongamento da ocupação e da guerra" não é do interesse de nenhuma das partes, antes de uma reunião da NATO sobre a retirada das tropas estrangeiras do Afeganistão.

Os aliados dos Estados Unidos na NATO devem decidir na próxima semana se os seus 10.000 militares se retiram com as forças norte-americanas ou se continuam envolvidos na missão da organização, 'Resolute Support', numa altura em que a violência por parte dos talibãs continua a fazer-se sentir no país.

"A nossa mensagem, tendo em vista a reunião de ministros da NATO, é que o prolongamento da ocupação e da guerra não é nem do vosso interesse, nem do vosso povo ou do nosso", declararam os talibãs em comunicado.