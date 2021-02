Actualidade

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, recusou hoje comentar a participação do clube ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre o 'caso Palhinha', mas admitiu que "o importante é aquilo que acontece no jogo".

Questionado em conferência de imprensa, no Seixal, sobre a possibilidade de vencer o encontro na 'secretaria', o técnico destacou que o que o clube da Luz fez "um pedido de esclarecimento" no sentido de "saber um porquê" da possibilidade de recurso aos tribunais civis.