Covid-19

A Federação Portuguesa de Autismo (FPDA) defendeu hoje que as pessoas com autismo com mais de 16 anos e os profissionais que lidam com elas devem estar contemplados na primeira fase da vacinação contra a covid-19.

Em comunicado, a FPA diz ter conhecimento de "vários surtos" no país que envolvem crianças, jovens e adultos com autismo, e dos trabalhadores que os apoiam, o que causa "graves problemas".

"O impacto que a pandemia por covid-19 tem causado nas pessoas com autismo de todos os grupos etários é de difícil mensuração, mas tem sido devastador na sua vida e causado regressão acentuada pela disrupção das atividades diárias, e em especial nos mais novos, com a interrupção/diminuição da intervenção precoce e inclusão na escola e na sociedade", refere a nota.