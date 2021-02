Covid-19

Itália registou nas últimas 24 horas 13.532 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e 311 mortos pela doença covid-19, num dia em que o país prolongou as restrições aos viajantes provenientes do Brasil, adiantou a Efe.

No total, Itália já regista 2.710.819 infetados pelo SARS-CoV-2 desde o início da crise sanitária há um ano, quando se registaram os primeiros casos na Lombardia, no norte do país.

Nas últimas 24 horas também se confirmaram 311 novas mortes pela doença, o que aumenta o total para 93.356 vítimas mortais.