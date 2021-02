Actualidade

O cruzamento da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, no centro de São Paulo, a maior cidade do Brasil, estava vazio hoje de manhã, num sábado de Carnaval diferente, sem pessoas mascaradas, purpurinas, música ou festa nas ruas.

Há um ano o mesmo cruzamento, citado na música 'Sampa', de Caetano Veloso, reunia milhares de pessoas na concentração do bloco 'Tarado Ni Você', cujo repertório reúne músicas do compositor baiano que eternizou este lugar da cidade.

Este ano, porém, a pandemia de covid-19 que já causou mais de 237 mil mortos e 9,7 milhões de infetados no Brasil, provocou o cancelamento das festas carnvalescas na maioria das cidades do país.