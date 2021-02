Covid-19

A França registou hoje uma descida das mortes por covid-19 em 24 horas, com 199 óbitos em comparação com os 320 de sexta-feira, mas os novos casos subiram para 21.231 face aos 20.701 do dia anterior.

Com estes números divulgados hoje pela agência nacional de saúde pública, o país totaliza 3,448 milhões de casos e 81.647 mortes associadas à covid-19.

A taxa de incidência situou-se em 196,4 casos por 100.000 habitantes nos últimos sete dias, com uma ligeira descida.