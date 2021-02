Covid-19

O Brasil registou 1.043 mortes por covid-19 e 44.299 novos casos de infeção pela doença nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério brasileiro da Saúde.

De acordo com dados oficiais, o número médio de mortes por dia nas últimas duas semanas continua acima das 1.000, num total acumulado de 238.532, o que indica que a pandemia está fora de controlo em todo o país, um dos três mais afetados do mundo, juntamente com os Estados Unidos e a Índia.

Segundo o Ministério da Saúde, foram registadas 44.299 infeções pela doença nas últimas 24 horas, elevando o número acumulado para 9.809.754.