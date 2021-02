Covid-19

"Estamos todos? Um, dois, três." Foram precisas sete pessoas para virar o doente. O trabalho de equipa na chamada 'zona vermelha' é muito exigente, mas médicos e enfermeiros continuam a resistir, apesar do cansaço de um ano de pandemia.

Tal como o vírus que entra no corpo e se vai espalhando, também as unidades de cuidados intensivos (UCI) para doentes covid no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, foram crescendo, tomando o lugar onde antes funcionavam enfermarias, áreas de recobro e blocos cirúrgicos.

A força da pandemia exigiu esforço extra. A hospitais e profissionais de saúde. Em Santa Maria são já oito as UCI para doentes infetados com covid-19. E a 9.ª abrirá este fim de semana, embora vá funcionar no Hospital Pulido Valente.