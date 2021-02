Covid-19

A Etiópia garantiu hoje que só vai abordar os credores privados em último caso, depois de anunciar a intenção de reestruturar a dívida privada, o que levou a Fitch a descer o rating do país.

"O tratamento da dívida será levado a cabo caso a caso e ao abrigo de um princípio de partilha do fardo", disse um responsável do Ministério das Finanças, em declarações à agência de informação financeira Bloomberg.

A iniciativa de abordar os credores privados no âmbito do Enquadramento Comum para o Tratamento da Dívida para além da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) "não coloca os credores privados no centro do processo, mas sim como uma espécie de último recurso, ou talvez até sem recurso, desde que o tratamento da dívida alcance a sustentabilidade que se pretende", disse o conselheiro Brook Taye.