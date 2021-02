Actualidade

A aplicação de verbas para apoio à criação de circuitos curtos agroalimentares e à agricultura de proximidade regista "atrasos significativos" e evidencia "o fracasso" do Plano de Desenvolvimento Rural 2020 (PDR), segundo a associação Zero.

Num comunicado hoje divulgado, a associação ambientalista revela as conclusões da análise que fez com a Regenerar - Rede Portuguesa de Agroecologia Solidária aos apoios disponibilizados pela Autoridade Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural 2020 (PDR 2020) ao abrigo da medida "Cadeias Curtas e Mercados Locais".

"Conclui-se que não só existem atrasos significativos na aplicação das verbas - a taxa de compromisso é de 36% e a de execução de 5% (3,2 milhões de euros atribuídos para 10,3 milhões de despesa pública prevista), como também grande parte das verbas foram atribuídas para a construção e reabilitação de mercados municipais ou das freguesias, em detrimento de verdadeiros projetos de implementação de cadeias curtas e de promoção de uma agricultura de proximidade", lê-se na nota.