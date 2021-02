Covid-19

A Alemanha reforçou hoje os controlos fronteiriços com a República Checa e a Áustria para tentar conter a propagação das novas variantes da covid-19, quando a taxa de incidência de contágios mantém a tendência de baixa.

Desde as 00:00 de hoje que apenas podem entrar no país por essas fronteiras cidadãos alemães ou estrangeiros com residência fixa na Alemanha, bem como pessoas que atestem outras razões, familiares ou laborais, e trabalhadores transnacionais, pessoal sanitário e motoristas de transporte de mercadorias.

O Governo alemão decidiu implementar estes controlos face à alta incidência de novos contágios nos dois países vizinhos.