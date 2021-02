Actualidade

O músico Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell, vai fazer a sua estreia literária no romance com o livro "Bairro Sem Saída", que tem publicação apontada para maio, pela Suma de Letras, do grupo Penguin Random House.

"Foi uma sorte que eu tive, uma espécie de bênção das musas literárias que me apareceu em janeiro de 2020. Fiquei até um bocado vaidoso e surpreendido com o convite. Estavam à procura de novas vozes e o formato teria de ser o romance. Não tenho historial nem bagagem literária nem nada, mas tinha uma ideia que se concretizou num livro, que provavelmente sairá em maio, para aproveitar aquele período do 'degelo covid', se ele existir", disse Fernando Ribeiro à Lusa, numa entrevista sobre o novo álbum de Moonspell, que acabou por ser também sobre este projeto individual.

Com uma bibliografia até aqui centrada na poesia, com passagem pelo conto, Fernando Ribeiro está agora a terminar o seu primeiro romance, passado num subúrbio que rápido se torna percetível ser a Brandoa, na Amadora, onde o músico e escritor, de 46 anos, cresceu.