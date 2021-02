Covid-19

As instituições de ensino superior portuguesas receberam cerca de menos sete mil estudantes estrangeiros no primeiro semestre, em comparação com ano letivo anterior, no âmbito do programa Erasmus+, o equivalente a uma quebra de 86%.

Quando há cerca de um ano o novo coronavírus começava a trilhar o seu caminho pela Europa, as universidades e politécnicos despediam-se dos 8.044 estudantes internacionais que tinham escolhido Portugal para fazer Erasmus, sem antever os números que viriam a registar no ano seguinte.

Durante o primeiro semestre deste ano letivo, Portugal recebeu pouco mais de mil alunos em mobilidade para fins de aprendizagem, de acordo com os dados provisórios registados pelas instituições e enviados à Lusa pela Agência Nacional Erasmus+.