Covid-19

Em plena pandemia de covid-19, muitos universitários enfrentam o dilema entre fazer ou não Erasmus, e se muitos abdicaram da experiência, outros fizeram as malas na mesma para passar um semestre fora.

No primeiro semestre deste ano letivo, houve menos cinco mil alunos portugueses a estudar em universidades estrangeiras no âmbito do programa Erasmus+, o equivalente a uma quebra de 68%.

Entre o primeiro e o segundo semestres, só 2.200 universitários é que não deixaram de passar seis meses fora apesar da pandemia, de acordo com os dados provisórios registados pelas instituições e enviados à Lusa pela Agência Nacional Erasmus+.