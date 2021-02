Actualidade

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) vai ajudar as pequenas e médias empresas do setor automóvel, energético e fileiras do calçado e têxtil a recuperarem o atraso no processo de digitalização causado pela pandemia da covid-19.

"Devido à pandemia, a maioria das pequenas e médias empresas deixou para trás a inovação tecnológica", salienta o presidente do ISEC, Mário Velindro.

Segundo o responsável, para uma recuperação económica estável pós-pandemia, "as empresas precisam inevitavelmente de reorganizar-se e, mais do que nunca, de acompanhar a transformação tecnológica, pois só assim conseguirão manter-se competitivas".