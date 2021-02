Actualidade

O Papa Francisco agradeceu hoje a "coragem" das autoridades colombianas por criarem o Estatuto de Proteção Temporária para os milhões de migrantes venezuelanos, apesar dos problemas internos do país.

"Uno-me aos bispos da Colômbia para expressar o meu apreço pela decisão das autoridades colombianas de implementar o Estatuto de Proteção Temporária para os migrantes venezuelanos presentes no país", disse o sumo pontífice, debruçado sobre a janela do Palácio Apostólico, após a oração do Angelus.

O Governo colombiano aprovou o Estatuto de Proteção Temporária para regularizar milhões de venezuelanos que foram forçados a deixar o seu país, devido à crise socioeconómica, mas também com a intenção de controlar a migração ilegal.