O dirigente histórico do PCP Domingos Abrantes considera que o populismo agarrou os votos da massa eleitoral "desesperada e sem horizontes", o que a ex-comunista Zita Seabra prefere chamar os "deserdados da sorte".

Fernando Rosas, historiador especializado no Estado Novo e também antigo resistente ao fascismo, concorda e alerta que "as pessoas estão com medo".

A Lusa conversou com três antigos resistentes ao fascismo que viveram o período da ditadura de Oliveira Salazar, todos com militância, passada ou atual no PCP, e traçam paralelismos entre a extrema-direita de agora e a daquele tempo e caracterizam os destinatários da nova mensagem populista.